Армия РФ увеличила количество ракетных ударов по Украине

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов по сравнению с предыдущей неделей. Чаще они применяют зенитные управляемые ракеты.

Об этом сообщил Military Media Center.

По справке Центра, предприятия ОПК являются приоритетной целью российских ракетных обстрелов.

"Для обстрела объектов на территории Украины россия применяет крылатые и баллистические ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Также враг активизировал использование зенитных управляемых ракет, ударных БПЛА типа Shahed и управляемых авиационных бомб. По имеющейся информации, за прошедшую неделю российские войска выпустили в 1,5 раза больше зенитных управляемых ракет по сравнению с предыдущей неделей", — рассказали в Центре.

Напомним, что Украина получит от партнеров артиллерийские установки Firtina.

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