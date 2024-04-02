Армия РФ увеличила количество воздушных атак по Украине: эксперт назвал цели врага

Армия РФ увеличила количество атак по Украине беспилотниками и пилотируемой авиацией в зонах, которые доступны для авиабомб. Враг пытается минимизировать возможности украинского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, тенденция уже очевидна — целями российских атак является критическая инфраструктура. Так, Россия стремится оставить Украину без энергетики, а также минимизировать возможности украинского военного производства. Сейчас Украина наращивает выпуск военной продукции. Таким комплексным ударом Москва пытается снизить уровень производства.

"Также не забывайте, что спецификой Украины является развитая сеть железных дорог. Немалая часть этих дорог обеспечивается электроэнергией. Опять же, это важно для подвоза военной продукции, вооружения, боевой техники. Это важно для обеспечения населения всем необходимым. Поэтому противник действует так отчаянно, пытаясь нарушить наши коммуникации, в частности", высказался Грабский.

Еще одна цель Кремля – деморализовать украинцев с помощью таких ударов.

"Народ после зимы устал. И поэтому мы не исключаем, не то, что не исключаем, мы должны отмечать в том числе и террористическую составляющую атак", — высказался военный эксперт.

Напомним, представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что РФ планирует провести еще несколько массированных ударов по украинской энергетике этой весной. Поскольку у врага запасы ракет истощаются, поэтому агрессору снова понадобится пауза для накопления вооружения.

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