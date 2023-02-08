Армия РФ уже показала все, на что способна: военный эксперт прокомментировал новые угрозы Шойгу

В то же время ядерная угроза еще полностью не снята, она может вернуться, но пока не актуальна.

Российская армия уже показала все, что может, еще в начале полномасштабной войны России против Украины. Так военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак прокомментировал заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что страны НАТО все больше вовлекаются в конфликт в зоне боевых действий, что может привести к "непредсказуемому уровню эскалации".

Об этом говорилось в эфире телеканала FREEДОМ.

"Это угроза "срочно все остановите, иначе мы за себя не ручаемся". Что значит за себя не ручаетесь? Что вы такое еще можете показать, кроме ядерного оружия, чего мы еще не видели, не слышали, не знали, чем вы еще нам можно перефразировать классический мем "А разговоров-то было". Понятно, что эта война тяжелая, невероятная, но так называемая "вторая армия мира" показала все, на что была способна еще в марте-апреле. там новое уже, чего мы не ожидаем, уже не будет… Ядерным оружием нам угрожали уже в мае… Чем ответила Украина?В частности, киевляне ответили классической историей о Щекавице, что там будут собираться и там будут любовные утехи перед ядерной войной. ", — сказал Ступак.

Он также отметил, что с мая 2022 года должностные лица РФ перестали рассказывать и угрожать ядерным оружием. По словам Ступака, эта угроза пока нивелирована, "пошла на второй, третий план, в тень".

"Да, она в теории еще есть, в теории можно еще угрожать, но актуальна эта угроза сейчас не есть. Поэтому все угрозы министра обороны РФ я свожу к тому, что "срочно остановите, иначе мы за себя не ручаемся". А в чем вы не ручаетесь, что вы нам покажете, какую кузькину мать?Я уверен, что этой кузькиной матери в РФ просто банально нет", — добавил Ступак.

Добавим, что новые правила в российской армии вызвали шквал критики внутри страны. В РФ ограничивают использование личного транспорта и некоторых персональных электронных устройств в зоне боевых действий.

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