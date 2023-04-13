"Армия РФ в одном ряду с ИГИЛ и нацистами": как в мире отреагировали на казнь бойца ВСУ оккупантами

Ужасная казнь украинского пленного российскими оккупантами вызвала большой международный резонанс. После обнародования видео, где военнослужащему отрезают голову, армию РФ сравнивают с боевиками ИГИЛ и нацистами.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать и заверил, что убийцам ничего не будут "забывать и прощать". В украинской разведке предварительно уже установили участников и исполнителя казни.

Лидеры многих стран и международных организаций осудили действия армии РФ, но в Кремле свою вину традиционно отрицают.

Как в мире отреагировали на очередное военное преступление российских военных — читайте в материале ТСН.ua.

ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "ужаснулся" из-за видео, которое показывает жестокую казнь украинского военнопленного, и требует привлечь виновных к ответственности.

Спикер генсека Стефан Дюжаррик подчеркнул, что эта казнь — "к сожалению, не единичный случай". По его словам, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине "поражена этими ужасающими" видео, которые распространяются в социальных сетях, и она задокументировала несколько нарушений международного гуманитарного права, включая нарушения прав военнопленных в своих последних отчетах.

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине напомнили, что ранее в своих отчетах уже фиксировали ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе тех, которые были совершены против военнопленных.

Европейский Союз

Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил необходимость наказания военных преступников.

"Шокированный жестоким видео, демонстрирующим убийство украинского военнопленного российским солдатом. Ответственность и справедливость должны взять верх над террором и безнаказанностью. ЕС сделает все возможное, чтобы обеспечить это", – подчеркнул Мишель.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что глубоко шокирован жестоким видео.

"Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется!", — отметил он.

Великобритания

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что россияне, обнародовав это видео, не добились своей цели.

"Это пополняет список обвинений, которые должны быть предъявлены России за ее преступления против Украины. Если это было сделано целью было запугать кого-то — вышло наоборот", — заявила Симмонс.

Франция

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что шокирующим видео должен заниматься Международный уголовный суд в Гааге.

"Казнить военнопленного — это военное преступление. Съемка его казни — еще одно. Выражаю полную поддержку Международному уголовному суду, который я сегодня посетила", — написала Катрин Колонна.

Эстония

Эстония одной из первых отреагировала на зверства российских окупантов. Как заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пока войска РФ совершают зверства в Украине — Международный олимпийский комитет решает, допускать ли российских спортсменов к Олимпиаде.

"В Twitter распространяется видео, на котором россияне отрезают голову украинскому солдату. И в то же время мы буквально говорим о необходимости диалога и соревнуемся друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?", — подчеркнул Рейнсалу.

Чехия

Президент Чехии Петер Павел заявил, что если будет доказана подлинность видео, это поставит Россию в один ряд с боевиками ИГИЛ, которые "прославились" жестокими казнями пленных в Ираке и Сирии. Чешский президент напомнил, что есть уже много других подобных задокументированных случаев, которым "не место в 21-м веке".

"Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с Исламским государством, которое мы все должны осудить", – подчеркнул он.

Словакия

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что мир не должен привыкать к "ежедневным дозам" ужасающих зверств российской армии.

"Мы не можем привыкнуть к ежедневной дозе ужасных зверств, которые совершают российские агрессоры в Украине. Отсечение главы украинского военнослужащего в стиле ИГИЛ показывает, что для них нет ни правовых, ни человеческих границ в творении зла. Так же думали и нацисты, но это не будет ни забыто, ни безнаказанно!", — подчеркнул Гегер.

Россия

В Кремле цинично прокомментировали казнь украинского военного оккупантами, назвав кадры "ужасающими".

Спикер Кремля Дмитрий Песков ожидаемо не подтвердил, что обезглавили пленного российские захватчики: "Безусловно, это ужасные кадры, сначала нужно проверить достоверность. Имело ли это место, и если да, то где и с чьей стороны".

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