Армия РФ в Украине может голодать после гибели Пригожина: в Newsweek назвали причины

Как оказалось, компании, связанные с Пригожиным, занимались поставкой продуктов питания российской армии, в том числе находящимся в Украине оккупантам.

Российские оккупанты в Украине могут столкнуться с нехваткой продовольствия, поскольку компании, связанные с недавно погибшим главарем группы "Вагнера" Евгением Пригожиным, все еще имеют значительный контроль над производством пайков и другой продовольствия.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном изданием Newsweek.

Руководитель "Вагнера" был прозван "поваром Путина" после того, как он стал ресторатором после пребывания в тюрьме. Он начал заниматься кейтерингом кремлевских банкетов и якобы даже лично обслуживал Путина.

Компании Пригожина кормили окупантов

Позже Пригожин основал "Конкорд Кейтеринг", который начал с снабжения еды для школьников, а затем заключил контракт на питание российской армии.

Newsweek ссылается на проведенный российским изданием "Верстка" анализ, что по крайней мере 18 из 32 поставщиков продовольствия для Министерства обороны России контролировались руководителем "Вагнера". Гибель Пригожина вызывает вопрос о том, что произойдет с его продовольственной империей, обезпечивающей российские войска на линию фронта.

Сообщается, что в 2022 году Министерство обороны России возбудило в отношении Пригожина 560 исков за якобы снабжение российской армии некачественными и зараженными продуктами питания, сообщило еще одно российское издание "Можем объяснить".

По данным издания, отдел закупок Минобороны России — АО "Военторг" — подал 560 исков против поставщиков продовольствия, связанных с Пригожиным, требуя возмещения ущерба на сумму более 107 миллионов рублей ($1 555 780).

Связанные с Пригожиным компании не только снабжают продуктами питания, но и, как сообщается, готовят и подают пищу для окупантов непосредственно в воинских частях.

Аудиторы регулярно обнаруживают нарушения, такие как заниженные порции, просроченные продукты, наличие кишечной палочки в продуктах питания, повара без должной учебы и нарушения условий хранения.

Поступали многочисленные сообщения о том, что оккупанты в Украине снабжались некачественными продуктами питания, а захватчики на передовой голодали.

Напомним, 27 августа, Следственный комитет России официально подтвердил гибель Евгения Пригожина.

23 августа в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

Вчера, 29 августа, Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с его отцом. Прощание с предводителем вагнеровцев происходило в "закрытом формате".

Аналитики ISW считают, что именно Владимир Путин приказал сбить самолет "Пригожина".