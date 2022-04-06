Армия РФ ведет активные действия в направлении Изюма: ВСУ держат оборону и не дают прорваться

Армия РФ ведет активные действия в направлении Изюма: ВСУ держат оборону и не дают прорваться

Жителям, живущим в районе Изюма, советуют временно выехать.

Российская армия ведет активные действия по направлению Изюма Харьковской области, но Вооруженные силы Украины успешно держат позиции.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Оккупанты страны-агрессора России пытаются прорываться, но им это не удается. Враг же несет большие потери.

Между тем местные власти советуют жителям, живущим в районе Изюма, временно выехать. "Проводим эвакуационные мероприятия, советуем следить за сообщениями органов местного самоуправления и, по возможности, все же временно переехать в более безопасные места", — просит Синегубов.

Руководитель ОГА также просит жителей области не прикасаться к снарядам, которые не разорвались, не переносить и самостоятельно ликвидировать их.

Как сообщалось, накануне, 5 апреля, под Изюмом ВСУ сбили вражеский современный вертолет Ка-52. Дорогостоящий российский вертолет был сбит ракетой "Стугна" украинского производства. Кроме того, возле Изюма ВСУ уничтожили прорвавшиеся до Барвенкового российские танки.

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