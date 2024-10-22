Армия РФ, вероятно, готовит наступление на большой украинский город: The Economist предупредил об опасности

После успехов в Донецкой области российские оккупационные войска могут попытаться захватить Запорожье.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

"Ситуация на поле боя [в Украине – ред.] все еще выглядит мрачно. Россия достигает значительного прогресса в одновременном наступлении на нескольких направлениях вдоль 1000-километровой линии фронта, несмотря на потрясающе высокие потери, которые, по американским оценкам, уже превысили 600 тысяч убитых и раненых", – говорится в статье.

Издание отмечает, что российская армия пытается окружить Покровск, который является важным логистическим узлом на востоке Украины. В то же время оккупационные войска продвигаются дальше на юг после захвата высоты возле Угледара.

По информации собеседника журналистов, следующей целью захватчиков может стать Запорожье. Источник также предполагает, что россияне, вероятно, уже вернули контроль над примерно половиной территорий в Курской области РФ, которые Украина захватила в августе этого года.

Напомним, в районе Торского ВСУ остановили механизированный штурм, в котором участвовали два танка, две БМП и пехотные силы. В направлении Тернов "все плохо", а в период холодов ситуация будет значительно более печальной.

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