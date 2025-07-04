Армия РФ во второй раз за день атаковала Кривой Рог: появились фото последствий российского удара

Армия РФ во второй раз за день атаковала Кривой Рог / © ГСЧС Украины

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Вечером 4 июля армия РФ атаковала Кривой Рог беспилотниками.

В результате атаки ранены по меньшей мере три человека, сообщает прессслужба ГСЧС Украины.

«В результате удара повреждена гражданская инфраструктура. Возник пожар в здании. Спасатели потушили огонь и продолжают ликвидацию последствий обстрела», — говорится в сообщении.

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Также в ГСЧС опубликовали последствия вражеской атаки.

Также , момент атаки зафиксировал автомобильный регистратор.

Дата публикации 19:23, 04.07.25 Количество просмотров 13 Момент удара "Шахеда" в Кривом Роге попал на видео

Заметим, в ночь на 4 июля россияне также атаковали Кривой Рог беспилотниками. Вражеский снаряд попал в объект гражданской инфраструктуры.

В частности, этой ночью оккупанты атаковали столицу. Киев пережил самую масштабную атаку дронов за время полномасштабного вторжения. Кроме того, армия РФ атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения. Сила ПВО удалось уничтожить 478 целей.

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