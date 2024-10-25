Армия РФ все еще имеет опасные боевые силы, несмотря на потери в Украине – генерал США

Несмотря на значительные потери в наземной сфере, в остальной военной структуре России остается огромный потенциал – как обычный, так и ядерный.

У России все еще есть силы, которые не были задействованы в войне против Украины в полной мере. Несмотря на значительные потери в наземной сфере, в остальной военной структуре РФ остается огромный потенциал.

Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи, сообщает Business Insider.

По словам Каволи, у России есть силы, которые не были задействованы в войне в полной мере. В частности дальняя авиация, ракетные силы стратегического назначения, оборонные подразделения и подводные средства. Кроме того, у войну еще не была вовлечена большая часть российской тактической авиации.

Также читайте Что может заставить Россию остановить войну против Украины: ответ офицера спецназа США

Генерал заметил, что российские силы, воюющие в Украине, и удары, которые они наносят, должны рассматриваться в контексте всей их военной структуры.

"Итак, несмотря на значительные потери в наземной сфере, в остальной военной структуре России остается огромный потенциал – как обычный, так и ядерный – и поэтому необходимо иметь это в виду", – подчеркнул Каволи.

По его словам, в то время как сухопутные войска России понесли серьезные потери на фронте Украины, Москва сделала заметные шаги для их восстановления.

"Военная сила – сухопутная сила – внутри Украины сегодня значительно больше, чем сухопутная сила, которая была там в начале войны, поэтому российская армия фактически выросла за этот период", – сообщил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе.

В то же время он обратил внимание, что у российской армии на сегодняшний день есть проблемы с качеством оружия. Некоторое оборудование может быть не новейшим, но оно локализовано для сухопутных войск.

"У России есть план восстановления этих сухопутных сил и развертывание их, опять же, на границах НАТО. Это план, который они обнародовали, о котором они говорили, и это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно", — подчеркнул Каволи.

Напомним, директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец выразил мнение, что Россия еще несколько лет может вести интенсивные боевые действия. Следует настраиваться на длительную войну на истощение врага.

Читайте также: