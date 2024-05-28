Армия РФ вскоре исчерпает возможности наступления: эксперт назвал, сколько нужно продержаться ВСУ

После семи месяцев наступательных действий российская армия действует на грани своих возможностей.

Ситуацию на восточном фронте в Украине сложно, но можно стабилизировать. В частности, учитывая, что после семи месяцев наступления силы российской армии начинают истощаться, особенно с учетом новых поставок вооружения для ВСУ.

Такое мнение военный обозреватель, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев выразил в эфире телеканала "FREEДОМ".

Селезнев отметил, что ключевой фактор, обуславливающий нынешнюю ситуацию на поле боя – ресурс.

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"Украина много времени потратила на ожидания, когда комплект сил и средств от американских партнеров придет непосредственно в боевые порядки, поэтому стабилизировать ситуацию очень сложно", – объяснил эксперт.

Он отметил, что российским войскам крайне важно захватить территории Донецкой области. Несмотря на огромные потери, оккупанты продолжают наступление на восточном фасе фронта, на юге Донетчины, ближе к участку столкновения в районе Часова Яра.

"Динамика непростая, поэтому мы должны четко понимать, что здесь и сейчас предопределяется весь процесс летней наступательной кампании вражеской армии", — сказал обозреватель.

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Селезнев обратил внимание, что российские войска продолжают свои наступательные действия уже более семи месяцев. Хотя обычно операция такого уровня длится не больше трех-максимум пяти месяцев.

"Здесь уже семь месяцев подряд, при чем российская армия понесла достаточно серьезные потери. И в общем, думаю, что действует на грани своих возможностей", — оценил экс-спикер Генштаба ВСУ.

"К чему я говорю? Нам необходимо продержаться ближайшие несколько недель, чтобы вражеский наступательный потенциал был полностью истощен. А дальше уже украинский Генеральный штаб будет принимать решения, каким образом действовать, где и в какой период времени", – рассказал эксперт.

Напомним, 27 мая в Нацгвардии сообщили об интенсивных боях на подступах к Часову Яру Донецкой области: оккупанты штурмуют город в попытках захватить его.

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