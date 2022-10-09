Армия РФ выпустила 70 смертоносных снарядов по Никополю и окрестностям: фото атаки

Россияне атаковали из "Градов" и тяжелой артиллерии в ночь на 9 желтая города и села двух громад области: Марганецкой и Никопольской.

Об этом утром 9 октября сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате российских обстрелов в Никополе изуродованы несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Кроме того, из-за атаки оккупантов сгорели три авто, еще девять — избиты обстрелом.

Также, по данным Резниченко, в городе оборвана линия электропередач.

"Почти 70 смертоносных снарядов выпустили россияне этой ночью по Никопольскому району… Были из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад. Предварительно люди не пострадали", — говорит чиновник.

В Марганецкой громаде в результате обстрела повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.

Другие районы, как говорит Резниченко, ночью не обстреливали.

Как сообщалось, этой ночью россияне совершили еще одну варварскую атаку – обстреляли Запорожье. В результате массированной атаки разрушен подъезд многоэтажки с 1 по 8 этаж и частные дома. По состоянию на 8 часов утра известно о 17 погибших.

Напомним, что днем ранее, 8 октября, армия РФ также обстреляла Никопольский район в Днепропетровской области. Глава областной ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты ударили из "Градов" по трем громадам. Выпустили около 80 снарядов.

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