Армия РФ вывела ракетоноситель в Средиземное море: сколько "Калибров" на бортах

В Черном и Азовском морях вражеских кораблей нет.
Утром 12 ноября войска агрессорки России вывели в Средиземное море носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет ракет.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
В то же время, отмечается, что в Черном и Азовском морях вражеских кораблей нет.
"За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – одно судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор; к Азовому морю – четыре судна, из них два двигались из пролива Босфор", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации.
Напомним, россияне готовятся штурмовать позиции ВСУ в Запорожье.
Читайте также: