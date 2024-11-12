Армия РФ вывела ракетоноситель в Средиземное море: сколько "Калибров" на бортах

В Черном и Азовском морях вражеских кораблей нет.

Утром 12 ноября войска агрессорки России вывели в Средиземное море носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет ракет.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

В то же время, отмечается, что в Черном и Азовском морях вражеских кораблей нет.

"За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – одно судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор; к Азовому морю – четыре судна, из них два двигались из пролива Босфор", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации.

Напомним, россияне готовятся штурмовать позиции ВСУ в Запорожье.

Новые удары по Украине: жертвы, десятки раненых, в их числе дети!

Читайте также: