Армия РФ вывела ракетоносители к Черному и Средиземному морям: сколько "Калибров" на бортах

Утром 9 октября войска агрессорки России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил.

В Черном море находятся 2 корабля армии РФ, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Их общий залп до 8. ракет. К Средиземному морю оккупанты вывели три судна. Два из них – носители крылатых ракет. Их общий залп – до 20 ракет.

Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко, что атака по Киеву "Кинжалами" могла быть репетицией. "Это тревожно, потому что достаточно давно такого не было. Общий залп "Калибров" составляет до 48 единиц. Это серьезный показатель", — подчеркнул он.

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