Армия РФ вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: сколько "Калибров" на бортах

Утром 17 октября войска агрессорки России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил.

В Черном море находится 2 корабля армии РФ, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр". Их общий залп – до 4 ракет. К Средиземному морю оккупанты вывели четыре судна. Три из них – носители крылатых ракет. Их общий залп – до 16 ракет.

Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.

Напомним, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что армия Российской Федерации активно накапливает крылатые ракеты. В частности, военные страны-агрессорки готовятся к мощным обстрелам Украины.

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