Армия РФ вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: сколько "Калибров" на бортах

Утром 22 октября войска агрессорки России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил.

В Черном море находится один корабль армии РФ, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Впрочем, на борту ракеты нет. К Средиземному морю оккупанты вывели три судна. все они – носители крылатых ракет. Их общий залп – до 28 ракет.

Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.

Как сообщалось, РФ накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. В частности, фиксируется активность российских военно-транспортных самолетов Ил-76.

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