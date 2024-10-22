Армия РФ вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: сколько "Калибров" на бортах

В Азовском море русские суда отсутствуют.
Утром 22 октября войска агрессорки России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил.
В Черном море находится один корабль армии РФ, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Впрочем, на борту ракеты нет. К Средиземному морю оккупанты вывели три судна. все они – носители крылатых ракет. Их общий залп – до 28 ракет.
Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.
Как сообщалось, РФ накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. В частности, фиксируется активность российских военно-транспортных самолетов Ил-76.
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