Армия РФ вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: сколько "Калибров" на бортах

Кораблей РФ нет только в Азовском море.

Утром 5 ноября войска агрессорки России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил.

В Черном море находится один корабль армии РФ, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". На борту моржа находиться четыре ракеты. В Средиземное море оккупанты вывели одно судно — носители крылатых ракет. Их общий залп – до 8 ракет.

Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.

Как сообщал военный эксперт Александр Коваленко, РФ продолжает накапливать ракеты. По всей видимости, враг готовится применить их для ударов по Украине во время отопительного сезона.

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