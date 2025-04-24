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Армия РФ вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: сколько "Калибров" на бортах
В Азовском море российские суда отсутствуют.
По состоянию на утро 24 апреля войска агрессора России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил.
В Черном море находится 11 кораблей армии РФ, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр". Их общий залп – до 16 ракет. В Средиземное море оккупанты вывели три судна. Два из них – носители крылатых ракет. Их общий залп – до 12 ракет.
Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.
Как сообщалось, ночью Украину обрушилась масштабная воздушная тревога. Существовала опасность дронов и нескольких типов ракет.