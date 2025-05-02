Армия РФ вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: сколько "Калибров" на бортах

Ракетоноситель РФ.

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По состоянию на утро 2 мая войска агрессорки России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил.

В Черном море находится 15 кораблей армии РФ, из которых пять являются носителями крылатых ракет "Калибр". Их общий залп до 34 ракет.

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Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.

Как сообщалось, в эту ночь в оккупированном Севастополе ночью раздалась серия взрывов. Город находился под атакой ударных беспилотников. Также взрывы раздавались в Симферополе.

Дата публикации 23:09, 01.05.25 Количество просмотров 18 Российский обстрел Запорожья: есть раненые и люди под завалами