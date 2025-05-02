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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Армия РФ вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: сколько "Калибров" на бортах

В Азовском море русские военные суда отсутствуют.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетоноситель РФ.

Ракетоноситель РФ.

По состоянию на утро 2 мая войска агрессорки России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили  в пресс-службе Военно-морских сил.

В Черном море находится 15 кораблей армии РФ, из которых пять являются носителями крылатых ракет "Калибр". Их общий залп до 34 ракет.

Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.

Как сообщалось, в эту ночь в оккупированном Севастополе ночью раздалась серия взрывов. Город находился под атакой ударных беспилотников. Также взрывы раздавались в Симферополе.

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