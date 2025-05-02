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Армия РФ вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: сколько "Калибров" на бортах
В Азовском море русские военные суда отсутствуют.
По состоянию на утро 2 мая войска агрессорки России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил.
В Черном море находится 15 кораблей армии РФ, из которых пять являются носителями крылатых ракет "Калибр". Их общий залп до 34 ракет.
Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.
Как сообщалось, в эту ночь в оккупированном Севастополе ночью раздалась серия взрывов. Город находился под атакой ударных беспилотников. Также взрывы раздавались в Симферополе.