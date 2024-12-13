Армия РФ вывела в морскую акваторию ракетоносители и осуществила пуски "Калибров"

В Азовском море нет ни одного корабля.

Утром 13 декабря армия Российской Федерации вывела в Черное море корабли с ракетами "Калибр".

Об этом сообщается в отчете Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00 в акватории Черного моря зафиксированы три носителя крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 24 ракет. Кроме того, еще семь судов фиксируется в Средиземном море. Четыре корабля из них являются носителями "Калибров" общим залпом до 41 ракеты.

Мониторинговые каналы предупредили о пусках крылатых ракет с юга. В частности, они улетают в направлении Киевской области.

Как сообщалось, российская армия атакует ракетами Украину утром 13 декабря. В частности, известно о взлете носителя "Кинжалов" — МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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