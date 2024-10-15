Армия РФ за 2 месяца захватила в 5 раз больше, чем за 2023 год: инфографика

оккупанты значительно продвинулись на фронте.
Российская армия за август и сентябрь 2024 активизировалась на фронте и захватила в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год.
Такие данные приводит UA War Infographics.
Аналитики отмечают, что россиянам в первом полугодии этого года удавалось захватить максимум 200 квадратных километров в месяц.
"А в августе уже 351, в сентябре 468 квадратных километров", – говорится в сообщении.
Добавим, в The Times написали, сколько километров украинской земли кафиры захватили за август и сентябрь 2024-го.
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