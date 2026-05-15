Армия РФ за сутки уменьшилась на 1150 человек — Генштаб обновил данные о потерях
Россия несет серьезные потери на фронте.
Украинские защитники ликвидировали 1150 военных. Общие боевые потери России в живой силе составляют более 1,34 млн человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 15 мая потеряла:
личного состава — около 1 346 390 (+1 150) человек
танков — 11 935 (+4)
боевых бронированных машин — 24 569 (+12)
артиллерийских систем — 42 085 (+32)
РСЗО — 1 788 (+1)
средства ПВО — 1 379
самолетов — 435
вертолетов — 352
наземных робототехнических комплексов — 1 388 (+7)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 291 458 (+1 780)
крылатые ракеты — 4 626 (+41)
корабли/катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 96 540 (+185)
специальная техника — 4 184 (+1)
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальных ударов и готовит массовое использование роботов на фронте.