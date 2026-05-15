Армия РФ за сутки уменьшилась на 1150 человек — Генштаб обновил данные о потерях

Россия несет серьезные потери на фронте.

Оккупанты

Украинские защитники ликвидировали 1150 военных. Общие боевые потери России в живой силе составляют более 1,34 млн человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 15 мая потеряла:

  • личного состава — около 1 346 390 (+1 150) человек

  • танков — 11 935 (+4)

  • боевых бронированных машин — 24 569 (+12)

  • артиллерийских систем — 42 085 (+32)

  • РСЗО — 1 788 (+1)

  • средства ПВО — 1 379

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 352

  • наземных робототехнических комплексов — 1 388 (+7)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 291 458 (+1 780)

  • крылатые ракеты — 4 626 (+41)

  • корабли/катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 96 540 (+185)

  • специальная техника — 4 184 (+1)

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальных ударов и готовит массовое использование роботов на фронте.

