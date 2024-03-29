Армия РФ замедлила наступление на одном из направлений: подробности ISW

Вероятно, оккупанты будут поддерживать темп своих наступательных операций до весны 2024-го.

Украинские Вооруженные силы замедлили темпы продвижения оккупационной российской армии к западу от Авдеевки Донецкой области после захвата этого города 17 февраля.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что войскам РФ удалось добиться лишь незначительных тактических успехов в других направлениях фронта. В настоящее время Силы обороны Украины не позволяют оккупантам добиться значительных успехов вдоль всей линии фронта. Впрочем, отмечают в ISW, задержки с оказанием военной помощи со стороны США могут увеличить шансы России для этого.

"Российские войска, вероятно, преследуют цель заставить Украину потратить материальные средства, которые она иначе могла бы накопить для оборонных усилий этим летом и возможных более поздних контрнаступательных операций в 2024 или 2025 годах", — говорится в отчете.

Аналитики также цитируют украинского президента Владимира Зеленского, который в интервью CBS News заявил, что украинские военные сдержали наступление РФ в течение зимы 2023-2024 годов и стабилизировали оперативную ситуацию. Впрочем, подчеркнул глава государства, ВСУ не готовы к обороне от очередной крупной наступательной операции врага, которая предполагается в мае или июне этого года.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать поддерживать темп своих наступательных операций до весны 2024 года, несмотря на сложные погодные условия и рельеф местности, чтобы воспользоваться нехваткой материальных средств в ВСУ до прибытия ожидаемого ограниченного западного пособия в сфере безопасности", — добавляют в Институте.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пояснил, что ВСУ покинули Авдеевку, потому что россияне имели преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, было принято решение о выходе из города.

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