Армия РФ заменяет тяжелую бронетехнику на фронте мотоциклами: зачем они это делают

С начала 2024 года РФ увеличила использование легких транспортных средств, таких как вездеходы и мотоциклы повышенной проходимости, для перевозки личного состава на передовую и атаки на украинские позиции, особенно в ночное время.

Об этом пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

Однако, жертвуя броней и огневой мощью ради повышения мобильности, легкие машины гораздо более уязвимы, чем их бронированные аналоги, для целого ряда систем вооружения. Украинские FPV-дроны уже продемонстрировали свою способность эффективно поражать столь легкие машины.

Эту технику россияне планируют использовать для выполнения логистических задач, например, подвоз провизии и боеприпасов в боевые позиции.

Проблема оккупантов состоит в том, что мотоциклы не могут справиться с большим количеством брони, не теряя при этом мобильности.

"Это урок, который армии усвоили столетие назад, во время и сразу после Первой мировой войны. Это урок, который российская армия, несомненно, усвоит сегодня. Не одна армия узнала об этом на собственном опыте в 1910-х и 20-х годах — может быть, это была золотая эра для военных мотоциклов", - пишет Экс.

Ранее украинские бойцы показали яркое уничтожение вражеской техники. Мощно отработали пилоты БПЛА 148-й ОАБр ДШВ ВСУ.

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