Армия РФ замучила до смерти в Мелитополе двух школьников: что известно

В плену РФ пытали Даниила Дахова и Павла Гримака, подростков из Мелитополя, которых оккупанты обвиняли в терроризме / © Суспільне

Международное сообщество получило новые доказательства военных преступлений РФ. Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила на дебатах в ООН об ужасной гибели двух 16-летних подростков из временно оккупированного Мелитополя — Даниила Дахова и Павла Гримака. Их русские военные замучили в плену.

Об этом сообщает «Общественное Запорожье».

Ребят, которые имели четкую проукраинскую позицию, оккупанты обвинили в «терроризме». Детали жизни и убийства юношей раньше не разглашались из соображений безопасности. Это были обычные 16-летние юноши, мечтавшие о поступлении в вузы, вели активный образ жизни и участвовали в патриотических мероприятиях: убирали леса, высаживали деревья, чтили память жертв Голодоморов.

Данило и Павел попали в оккупацию РФ еще в августе 2023 года. Хотя оккупационная полиция отчиталась о задержании диверсионной группы Черный Саботаж только в декабре. Россияне поспешили сфабриковать дело, обвинив несовершеннолетних в «изготовлении взрывчатых веществ», «террористическом акте» и «покушении на должностных лиц». Также приписали им почти всю деятельность движения сопротивления в Запорожской области.

Армия РФ задержала подростков.

Подростков замучили до смерти уже в апреле 2024 года. А в конце мая 2024 года оккупанты сообщили родителям о гибели детей. Они выдвинули циничную официальную версию: якобы ребята взорвались на самодельном взрывном устройстве во время «партизанской работы».

«Официальная версия россиян по поводу их смерти, что ребята взорвались на самодельном взрывном устройстве. Но это полный сюр, они просто были замучены россиянами в плену», — отмечают источники.

Родителям предложили сдать ДНК-тесты для идентификации «остатков», но тела Даниила и Павла до сих пор не вернули.

«Этой казнью россияне в очередной раз доказали: они являются страной-террористом, они просто хотят уничтожить все украинское, все, что связано с Украиной и нашей нацией. Мы всегда должны это помнить и никогда не идти им на уступки», — отмечают источники.

Ранее сообщалось, что в Украину удалось вернуть 11 детей в возрасте от 10 до 17 лет, которые были незаконно вывезены на временно оккупированные территории и в РФ. Всего с начала войны домой вернули уже 1453 ребенка.

Также похищение украинских детей Россией — одно из самых страшных преступлений войны. Президент Владимир Зеленский ранее отмечал важность мировой реакции на это и призвал международное сообщество усилить давление на агрессора, чтобы вернуть всех похищенных маленьких украинцев домой.