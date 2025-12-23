Армия РФ зашла на территорию Сумщины: продолжаются бои

Российский танк.

Дополнено новыми материалами

Около 100 российских военных зашли на территорию села Грабовское в Сумской области и пытались продвинуться в сторону Рясного.

Об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Общественного".

По состоянию на данный момент в населенном пункте продолжаются грабовские бои. По словам Трегубова, атака захватчиков была внезапной. Российские военные вошли на территорию Грабовского и пытались захватить деревню, чтобы продвигаться в направлении Рясного.

"Пока российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского. Украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций. В селе продолжаются бои", — сказал Трегубов.

Военный сообщил, что населенные пункты, расположенные непосредственно на границе с агрессоркой Российской Федерацией, из которых можно пешком попасть на территорию РФ, возможно обезопасить только в случае создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.

Напомним, 21 декабря ВСУ подтвердили прорыв границы в Сумской области. Российские войска совершили наступление в районе населённого пункта Грабовское. Под давлением противника Силы обороны были вынуждены отойти с нескольких позиций.

После захвата села оккупанты похитили и принудительно вывезли на территорию РФ более полусотни гражданских граждан Украины. Большинство из них — пожилые люди, ранее официально отказавшиеся от эвакуации.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт захвата и депортации жителей приграничного села Грабовское. По его словам, кроме гражданских лиц, в руки российских оокупантов попала группа украинских военнослужащих.