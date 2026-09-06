Российские военные / © Associated Press

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Российские оккупанты продолжают наступательные операции на нескольких участках фронта, однако не имеют продвижения. В то же время, украинские военные проводят контратаки и возвращают утраченные территории.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Сумщина: россияне не продвинулись

На севере Сумской области русские войска продолжали ограниченные наступательные операции, но не продвинулись вперед. В то же время источник, связанный с российской Северной группировкой войск, заявил о продвижении украинских сил вдоль железной дороги между Таратутиным и Обильным юго-восточнее Сум.

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Украинские военные также опровергли заявления Кремля о якобы значительном продвижении российской армии в направлении Сум. В частности, действующий на этом направлении заместитель командира украинского батальона отрицал утверждение Владимира Путина о пребывании российских войск в 12 км от кольцевой дороги Сум.

По его словам, россияне не продвигались в зоне ответственности подразделения еще с зимы, хотя регулярно пытаются проникать небольшими группами.

Харьковщина: ВСУ возвращают позиции

На севере Харьковской области и на направлении Большого Бурлука российские войска также продолжали наступательные действия, однако подтвержденное продвижение не зафиксировано.

В то же время украинские военные контратакуют и, по данным ISW, возвращают утраченные позиции вблизи Гоптовки и Кудиевки к северу от Харькова.

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Российские милблогеры продолжали заявлять о якобы окружении украинских войск между Волчанским и Великобурлукским направлениями. Однако никаких доказательств этого они не предоставили.

Купянское направление: без подтвержденных успехов РФ

На Купянском направлении российская армия также продолжила наступательные операции 4 и 5 сентября, однако не достигла подтвержденного прогресса.

Российские источники заявляли о продвижении к западу от Петро-Ивановки. В то же время сообщалось об украинских контратаках вблизи Западного и Двухлетнего.

На участке между Редкодубом и Новым, к юго-востоку от Боровой, ситуация остается динамичной. Там фактически нет четкой линии фронта из-за постоянных боевых действий.

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РФ меняет тактику ударов по украинскому тылу

Российские войска адаптируют кампанию воздушного перекрытия в зависимости от конкретного участка фронта.

По оценке российского милблогера, на Купянском и Боровском направлениях оккупанты сосредотачиваются на ударах по украинским наземным линиям коммуникаций как вблизи фронта, так и в глубине тыла.

На Лиманском направлении россияне больше атакуют ближний тыл, в том числе переправы через Северский Донец. Цель таких ударов — усложнить перемещение украинских войск и поставку подразделений на передовой.

Славянское направление: русские распространяют фейки о захватах Святогорска

В Славянском направлении русские войска также не имели подтвержденного продвижения.

В то же время российские источники продолжают распространять заявления о якобы успехах армии РФ к северу от Славянска. В частности, 5 сентября было обнародовано видео, которое должно было доказывать присутствие российских военных в Святогорске. Однако, как установили в ISW, ролик оказался поддельным: к архивному видео добавили закадровый голос и убрали оригинальный водяной знак.

Сам русский милблогер впоследствии признал, что достоверных доказательств захвата Святогорска русскими войсками нет.

В то же время, украинские военные проводили контратаки вблизи Дробышевого, что, по оценке ISW, свидетельствует о сохранении украинских позиций значительно восточнее Святогорска.

Константиновское направление: заявления РФ о захвате Куртовки не подтверждены

На тактическом направлении Константиновка-Дружковка россияне продолжали наступательные действия, но подтвержденного продвижения тоже нет.

Минобороны РФ заявило о захвате Куртовки к северо-западу от Константиновки. Однако ISW не подтверждает это продвижение. По оценке института, ближайшие подтвержденные районы под контролем РФ расположены примерно в 10 км от населенного пункта.

Доброполье: россияне пытаются проникать малыми группами

В тактическом районе Доброполья русские войска продолжают пробы проникновения на украинские позиции. ВСУ нанесли удар по российскому военному в Матяшевом после одной из таких инфильтрационных миссий.

Российские источники заявляют о захвате части населенного пункта и вытеснении украинских военных из Новогришиного. В то же время, украинские силы проводят контратаки в районе Матяшева и Шевченко.

Российские милблогеры также заявляют о продвижении в направлении Доброполья, однако эти утверждения не имеют достаточного подтверждения.

Другие направления: без значительного продвижения РФ

На Покровском, Новопавловском и Александровском направлениях русские войска продолжали ограниченные наступательные операции, но не продвинулись вперед.

На Гуляйпольском направлении ситуация аналогичная — россияне атаковали, однако подтвержденное продвижение не зафиксировано.

На западе Запорожской области российские военные недавно провели попытку проникновения вблизи Малой Токмачки. Украинские силы нанесли удар по российским позициям.

На Херсонском направлении 5 сентября наземную активность стороны не фиксировали.

Напомним, по информации ISW, украинские силы продвинулись по нескольким направлениям и продолжают контратаки на отдельных участках фронта.

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