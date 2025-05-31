Главком ВСУ Александр Сырский / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

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Армия РФ значительно активизировалась в Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия. Принимаются меры по повышению устойчивости украинской обороны благодаря усилению резервов и огневого поражения российских войск. Силами обороны также проводятся активные действия по улучшению тактического положения.

Об этом сегодня, 31 мая, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в соцсетях.

«[…] Значительно активизировалась (армия РФ, — ред.) в Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия. Принимаем меры по повышению устойчивости обороны наших войск путем усиления резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника. Проводим, в частности, и активные действия по улучшению тактического положения», — отметил Сырский.

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Главком также сообщил, что за май армия РФ понесла потери в живой силе в количестве более 34 тысяч человек и подчеркнул — Силы обороны наносят комплексное огневое поражение по российским войскам по применению разной номенклатуры вооружения — авиации, беспилотников, артиллерии и т.д.

Напомним, российские войска усилили активность и штурмовые действия города Времен Яр Донетчины. Захватчики не жалеют личного состава для его захвата.