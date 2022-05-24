Армия России "брала" Николаев по плану Мариуполя: генерал-майор рассказал, как удалось удержать город

Россия в первые дни полномасштабного вторжения пыталась окружить Николаев и устроить блокаду. К счастью, врага удалось остановить.

Российских оккупантов удалось остановить на подходах к Николаеву. Это стало возможным благодаря слаженным действиям города и объединенных территориальных громад (ОТГ).

Об этом в интервью "НикВести" заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководитель обороны Николаева во время вторжения России в Украину в феврале-марте 2022 года.

"Если бы они зашли в город, это уже было бы все... Была бы Буча, Ирпень... Николаев, в общем, "брали" по плану Мариуполя: окружить, вытеснить все войска в центр города, на какой-то объект, завод, отрезать свет, воду, и просто мариновать нас, пока мы не начнем сходить с ума, закончатся боеприпасы, еда, вода…" — рассказал Марченко.

По словам Марченко, помогло, что все смогли объединиться и взяться за оборону.

"Учитывая, что танки уже пытались заезжать в город, ситуация была очень опасная", — заметил генерал-майор.

Он добавил, что помогла сдержать наступление российских оккупантов и хорошая коммуникация города с селами, ОТГ.

"Мы не допускали в Николаев даже колонны, они не могли дойти сюда. Они выстраивались, нас извещали, и артиллерия накрывала их", – рассказал Дмитрий Марченко.

Напомним, американский финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны и западная цивилизация может не пережить ее.

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