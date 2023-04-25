"Армия России будет дезориентирована, а режим — чрезвычайно ослаблен": военный эксперт дал прогноз по деоккупации

По замечанию начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, если ВСУ деоккупируют Крым, это не будет концом, потому что останутся еще Луганщина и Донетчина, если они будут последними. Будут ли россияне бороться за восточные области Украины и насколько труднее там будет прорвать их оборону?

Об этом рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Он напомнил, что для России более стратегически важен южный коридор — Запорожская и Херсонская области и Крым.

"Донецк они фактически дестабилизировали, захватили и держат. Крым — как символ. Его потеря будет колоссальным военно-политическим и стратегическим крахом. В данный момент перспектива по востоку будет очень быстро определена. Они не смогут эффективно задействовать все ресурсы и на юг, и на юг. Крым, и к востоку нашего государства.Держать уже не будет смысла, тем более если будут уже такие мощные прорывные ситуации, то в данный момент режим будет настолько слаб, что даже в военно-политическом руководстве будут решать вопрос, как дальше действовать и что делать уже не только с Крымом, но и с самим Путиным", — отметил Маломуж.

Поэтому восток, по мнению эксперта, не станет основным приоритетом, потому что ослабленная Россия фактически исчерпает основные военные ресурсы.

"Я думаю, что и по востоку будут успешные операции, если будет такая последовательность. Мы еще не определили, что будет в первую очередь. Это то, что под грифом совершенно секретно и только Генштабу принимать решение, где начнется эта кампания. Намеки Буданова что будет только юг, возможно для дезориентации противника, поэтому в данной ситуации мы говорим о разных сценариях, разных отвлекающих ударах, одном или двух стратегических наступательных форматах, которые позволят распылить силы противника, но это уже дело командования. "Восток не удержится. Будет освобождение Донецкой и Луганской областей, потому что в той ситуации армия России будет дезориентирована, а режим будет чрезвычайно ослаблен", — сказал Маломуж.

Напомним, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал "знаковую битву" в войне с Россией. Он рассказал о ситуации на фронте и боях за Бахмут, озвучил возможный срок освобождения Крыма и оценил возможность бунта в РФ против режима диктатора.

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