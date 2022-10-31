Армия России направила на Киев 16 воздушных целей: сколько уничтожили ПВО

В Киеве 31 октября во время массированной атаки российских оккупационных войск было зафиксировано 16 воздушных целей, из них уничтожено по меньшей мере 12.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В пределах Киева было обнаружено 16 воздушных целей, из них гарантированно уничтожено 12. Также по состоянию на 13:00 вернули напряжение на одном из водозаборов. В ближайшее время в городе возобновят водоснабжение", — отметил он.

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По его словам, после утренней атаки все профильные службы пытаются минимизировать последствия таких ударов, работают в чрезвычайном режиме.

Напомним, во время масштабной воздушной тревоги в Киевской области утром 31 октября были слышны взрывы. Сообщалось о работе сил ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко позже подтвердил взрывы в городе. По его данным, в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть города обесточена. Свет исчез в 350 тыс. квартир.

Еще 80% потребителей столицы остались без водоснабжения.

Кроме того, в Киевской области в результате ракетных ударов пострадали два человека, один из них — в тяжелом состоянии.

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