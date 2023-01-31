Армия России наступает на Угледар: что известно о ситуации на фронте и планах оккупантов

Город имеет большое стратегическое значение как для ВСУ, так и для врага.

Город Угледар Донецкой области стал одной из наиболее "горячих точек" на фронте. Армия России, пытаясь реализовать план по захвату всего Донбасса, бросила в бой элитные подразделения. Вооруженные силы Украины дали отпор и остановили продвижение врага.

Но оккупанты, несмотря на большие потери, продолжают попытки атак, бросают в бой резервы. Угледар и окрестные села обстреливает вражеская ствольная и реактивная артиллерия.

ТСН.ua собрал подробности о ситуации в Угледаре и мнения экспертов относительно дальнейшего развития событий на этом направлении.

В частности, разведка Великобритании сообщила, что за последние три дня российские оккупанты, вероятно, развили свои разведывательные атаки вокруг городов Павловка и Угледар в более скоординированное наступление. По данным британской разведки, российская оккупационная армия продвинулась на несколько сот метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта. В Британии считают, что Россия может одерживать локальные победы в этом районе, однако оперативно значимый прорыв маловероятен.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что морская пехота Тихоокеанского флота РФ несет тяжелые потери на территории Угледарской городской громады. В частности, ВСУ полностью уничтожили силы и средства отдельной разведывательной роты, приданной к 155-й бригаде морской пехоты России.

В ВСУ оценивают ежедневные потери врага под Угледаром в сотни погибших и раненых.

Отметим, что предыдущая попытка наступления оккупантов на Угледар была в ноябре, 155-я бригада морпехов тогда понесла большие потери. Как сообщал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, безвозвратные потери 155-й бригады составили от 30 до 70% бойцов. Российские военные блогеры распространили письмо, в котором говорилось, что российское военное руководство "кинуло" 155 бригаду морской пехоты РФ в "непонятное наступление".

Чего стремятся оккупанты: эксперты о стратегическом значении Угледара

Президент России Владимир Путин не стал ждать определенной "сакральной даты" для начала большого наступления и уже бросил в бой, в частности под Угледаром, свои лучшие войска. Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Также читайте Когда ВСУ будут готовы к масштабному контрнаступлению: озвучен прогноз

По информации эксперта, в Угледаре позиции Вооруженных сил Украины штурмуют подразделения 40-й и 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота – элитные части.

Как объяснил Снегирев, сейчас под огневым поражением ВСУ находится ключевая железнодорожная станция Волноваха в 25 км от Угледара.

"Ситуация вокруг Угледара и российское наступление в первую очередь связаны с возможностью Вооруженных сил Украины держать под огневым контролем эту ключевую железнодорожную станцию. Именно по ней осуществляется передислокация личного состава, БК и горюче-смазочных материалов для российской группировки. Основная задача российской армии во время боев за Угледар — отодвинуть ВСУ на расстояние, которое не позволяет держать под огневым поражением локации оккупационной армии", — рассказал он.

Оккупанты в ближайшие месяцы усилят давление на позиции ВСУ в Донецкой области, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Угледар с юга удерживает тылы Марьинской группировки, Курахово, препятствует выходу российских войск в сторону Покровска. Они именно на Покровск и далее на Доброполье согласно их планам будут пытаться выйти и перерезать наши линии и коммуникации между центром и донецкой группировкой", — отметил Свитан.

Однако сейчас, по его информации, ситуация возле Угледара достаточно стабильна:

"Выполнены определенные оборонные меры, подтянуты резервы. И сейчас еще не видны предпосылки для того, чтобы обойти Угледар, или как-то его занять и выдавить наш гарнизон".

Полковник запаса говорит, что оккупанты уже начали наступление — "с начала года происходит постоянное давление, увеличивается на некоторых позициях — в основном вдоль Донецкого и Луганского фронтов на Донбассе — от Угледара до Купянска".

"У россиян механизм один — выдавливание гарнизона или взятие в оперативное окружение, отрезают логистические цепочки поставок гарнизонов нашей линии обороны. Скорее всего, в ближайшие несколько месяцев они будут пытаться выдавить наши войска до границ Донецкой области разными способами. Это Угледар, Марьинка, Авдеевка, Бахмут, к западу от Соледара, Северск", – прогнозирует Свитан.

Роман Свитан также считает, что Угледар является важным плацдармом для дальнейшего продвижения украинских войск в сторону Азовского моря и Мариуполя. Именно поэтому российские оккупанты тоже нацелились на это направление.

"Это оптимальный вариант продвижения вдоль дороги из Донецка на Мариуполь. Из-под Угледара можно выйти в сторону Волновахи, перерезать железнодорожное сообщение и дальше около 100 километров до Мариуполя ", – смоделировал он.

Читайте также: