Армия России обстреливает Николаевскую область: ранены 14 человек

Армия русской Федерации не прекращает обстреливать Николаевскую область.

За прошедшие сутки больше всего обстрелов в регионе было зафиксировано в Баштанском районе: Березнеговатской, Игрульской и Широковской громадах. Разрушены жилые дома, фермерское хозяйство, столовая и т.д.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

В Николаевском районе вчера под обстрел оккупантов попали город Очаков, Шевченковская община, а сегодня – Галицыновская община. От хаотических обстрелов страдал и Николаев.

"Рашистские твари, продолжая обстреливать Николаевщину, в последние дни начали использовать наиболее подлую тактику. Они выгоняют свои самоходные артиллерийские установки из укрытий и просто стряпают по нашим населенным пунктам. Даже не прицеливаясь куда-то конкретно", — говорится в сообщении главы облсовета.

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек. Большинство пострадавших – это гражданские жители. Среди пострадавших есть один ребенок. По словам Замазеевой, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Они получают необходимую помощь.

В николаевских больницах находится 260 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 37 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Как сообщалось, боевые действия на территории Харьковской области продолжаются. Оккупанты страны-агрессорки пытались контратаковать в районе села Довгенькое Изюмского района. Впрочем, захватчики не имели успеха и отступили. Украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам потери.

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