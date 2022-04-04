Армия России обстреливает Николаевскую область: за сутки почти полсотни раненых

Среди пострадавших есть ребенок.

Российская армия несколько дней подряд обстреливает Николаевскую область: только за минувшие сутки ранены 49 человек, среди которых один ребенок.

Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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По ее словам, абсолютное большинство раненых – это гражданские люди. Есть и погибшие, добавила Замазеева. "В Николаеве за вчера – 14 раненых. В Очакове – 20. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь", — подчеркнула она.

По состоянию на утро 4 апреля в николаевских больницах находятся 370 человек, пострадавших от атак оккупантов страны-агрессорки на регион.

Глава облсовета отмечает: армия захватчиков стегает по жилым кварталам Николаева и Очакова. В частности, за два последних дня повреждено:

по меньшей мере три медучреждения

пять школ и до десятка детсадов в разных районах

жжилые кварталы в спальных районах

дом ребенка.

Как сообщалось, в ночь на 4 апреля российские оккупанты утром нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Информации о пострадавших и жертвах нет.

Напомним, оккупанты в воскресенье, 3 апреля, обстреляли Николаев и Очаков. Российские убийцы ранили и смертельно травмировали местных жителей. Глава Николаевской ВГА Виталий Ким отметил, что 14 человек доставлены в больницу, 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет. Впоследствии один человек скончался.

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