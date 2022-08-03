Армия России пыталась наступать на Авдиевском направлении, получила по зубам от ВСУ и отошла

Враг продолжает попытки наступать на Донбассе. К счастью, успеха не имеет.

На Авдеевском направлении армия РФ, уже 161 день воюющая против Украины, попыталась еще раз наступать. В частности, противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 3 июля.

"Враг пытался вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая — Красногоровка, Спартак — Авдеевка, Васильевка — Красногоровка, Минеральное — Авдеевка и на направлении Донецк — Пески, успеха не имел, отошел", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что российские войска планируют выйти на границы Херсонской области, а также начали готовиться к прорыву Криворожского направления.

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