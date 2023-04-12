Армия России выдохлась: оппозиционер РФ прогнозирует завершение войны

Однако оппозиционер РФ считает, что сейчас многое зависит от помощи Запада.
Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, оппозиционер РФ считает, что война в Украине может окончиться уже в этом году, поскольку российская армия истощена как морально, так и физически.
Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.
Гудков верит в будущее контрнаступление украинской армии.
"Война не может продолжаться бесконечно. И враг не может вечно воевать, если понимает, что результата нет, а Украина набирает силу. Банально теряется боевой дух, а способность идти в наступление снижается. Я очень верю в будущее контрнаступление Украины", – сказал оппозиционный политик.
Однако оппозиционер РФ считает, что сейчас многое зависит от помощи западных партнеров. Они должны выполнить все свои обещания по поставкам оружия и обучению украинских военных.
"Российская армия не удержит наступление Украины и откатится назад. А это тяжелое моральное состояние общественности, даже пока поддерживающей Путина. То есть судя по всей логике, все закончится в 2023 году, или по крайней мере все станет понятно", — предполагает Гудков.
Украинский контраступ: последние новости
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который сейчас находится с рабочей поездкой в Вашингтоне, заявил, что контрнаступление украинских военных может начаться летом, а не весной, о чем говорили ранее. Шмыгаль заявил, что правительство страны испытывает давление со стороны населения страны по поводу начала контрнаступления.
Тем временем в Пентагоне уверены, что у украинской армии есть все необходимые возможности для достижения успеха во время контрнаступления, а международные партнеры будут продолжать оказывать военную помощь. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин.
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