Армия российских оккупантов слишком истощена, чтобы продолжать войну в Украине — военный аналитик ЦРУ

Проблемы, с которыми Россия столкнулась в начале войны с Украиной, будут продолжать преследовать армию страны-оккупанта.

По словам экспертов, в боевых действиях на Донбассе у ВС РФ есть некоторые преимущества. Но российская армия слишком истощена, чтобы это сыграло немаловажную роль.

Об этом сообщает Business Insider.

Бывший американский военный, а сейчас военный аналитик ЦРУ Джеффри Эдмондс считает, что потрепанная войной российская армия, сосредоточив боевые действия на Донбассе, имеет некоторые преимущества в этом регионе.

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"Но это не значит, что россияне воюют лучше украинцев на этом этапе войны. Я считаю, что проблемы, с которыми столкнулись россияне в начале войны с Украиной, а это неумелое руководство войсками, плохая тактика, а также плохо обученные войска, все это и в дальнейшем будет преследовать армию РФ, что снижает их шансы захватить больше территории Украины, тем более что украинцы хорошо закрепились на Донбассе и получают артиллерию и бронетехнику из США. У них есть хорошее вооружение. Также против русских работает ситуация, когда они пытаются собрать подразделения из разных частей, которые не очень эффективно воюют вместе", — говорит Эдмондс.

По словам Марка Канчиана, бывшего военного, а сейчас сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Россия начала использовать старые запасы оружия и, в отличие от Украины, не может похвастаться поставками нового вооружения.

Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона сообщает, что участвовавшие в войне на севере Украины подразделения РФ настолько истощены, что в ближайшее время не смогут быть вовлечены в войну на Донбассе. Некоторые из этих военных соединений были почти полностью уничтожены. В то же время, по словам представителя Пентагона, Россия попытается мобилизовать 60 тысяч солдат для продолжения войны.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

По состоянию на 24 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 21,8 тысяч человек.