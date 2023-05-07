"Армия среднеазиатов": российский депутат предлагает отправлять на фронт мигрантов из Таджикистана

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Михаил Матвеев предлагает отправлять на войну в Украину мигрантов из Таджикистана, он уже готовит соответствующий законопроект.

Об этом Матвеев написал в своем Telegram-канале.

"Почему из средней Азии в Россию ежегодно прибывают дивизии мужчин получать российское гражданство (только за первый квартал этого года россияне приросли на 45 тыс таджиков), но мы не видим их на фронте? Оказывается (это требует проверки) их не призывают в российскую армию из-за наличия двойного гражданства! А именно двойное гражданство является формой сосуществования миллионов среднеазиатов. Очень удобно", — возмутился депутат.

По его словам, "армия среднеазиатов" охотно вступает "в полки таксистов, дивизии дворников и строителей", но не участвует в настоящей войне против Украины.

"Пора на фронт, ребята. Изучаю законодательство и готовлю поправки. Если всё дело в двойном гражданстве, его надо либо запрещать, либо корректировать норму о возможности мобилизации данных лиц. А так получается, что права: пособия на детей, материнский капитал, льготы, пенсии от российского гражданства есть, а обязанности, в частности воинской повинности, нет", – заявил Матвеев.

Напомним, по данным российских правозащитников, в тюрьмах РФ началась мобилизация такой силы, какой раньше не было даже во время набора ЧВК "Вагнер".

Издание The Washington Post со ссылкой на документы американской разведки, слитые в Сеть Джеком Тейшейрой, писало, что Кремль планирует "тихо" завербовать в 2023 году на войну с Украиной более 400 тысяч россиян. В основном это будут контрактники из малообеспеченных семей.

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