Армия США изучает опыт "Стального фронта" Ахметова по созданию подземных госпиталей для ВСУ

Реклама

Автором рекомендации является полковник Джозеф Серовик, который отметил эффективность партнерства государства и частного бизнеса, в частности Группы Метинвест и милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".

Почему этот опыт критически важен

Украина столкнулась с беспрецедентными атаками России на медицинскую инфраструктуру, что является грубым нарушением Женевских конвенций. По данным Минздрава Украины, с начала вторжения было уничтожено более 300 медицинских учреждений и повреждено более 2000. ВОЗ зафиксировала 2215 атак на систему здравоохранения Украины с февраля 2022 по январь 2025 года. Это вынудило искать инновационные решения для спасения жизней в боевых условиях.

Инновационное решение от "Стального Фронта Ахметова"

Группа Метинвест в рамках инициативы Стальной Фронт сыграла ключевую роль в создании защищенной медицинской инфраструктуры. Компания адаптировала свои стальные укрытия, первоначально разработанные для защиты военных, в полноценные подземные стабилизационные пункты второго уровня по стандартам НАТО.

Реклама

Характеристики подземного госпиталя:

Конструкция: Комплекс состоит из 6 стальных бункеров (7,6 м в длину, 2,5 м в диаметре).

Функционал: Включает два полноценных операционных, два реанимационных пункта, рабочую зону и помещения для персонала.

Мощность: Способен принимать более 100 пациентов в день и проводить до четырех хирургических операций одновременно.

Оснащение: Оборудованный аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, кардиомониторами, системами РЭБ, вентиляцией, водоснабжением и резервным питанием.

Эти госпитали позволяют медикам непрерывно работать даже во время обстрелов, что значительно повышает шансы на выживание раненых.

Внедрение украинского опыта в Армии США

Полковник Серовик рекомендует MEDCOM взять в основу украинскую модель для усиления собственных возможностей. Основные направления:

Приоритет укрепленных объектов: создание рассредоточенных и защищенных медицинских пунктов.

Реклама

Использование коммерческих инноваций: оптимизация закупок для быстрого внедрения проверенных в бою решений, таких как бункеры Метинвеста.

Расширенная подготовка медиков: упор на длительной помощи в полевых условиях с применением телемедицины.

В качестве потенциальных мест для развертывания таких объектов рассматриваются базы в Индо-Тихоокеанском регионе (Гуам, Гавайи, Филиппины, Япония, Южная Корея) и Европе (Польша, страны Балтии). Украинская модель предлагает готовое, эффективное и проверенное в боях решение по спасению жизней в будущих конфликтах.