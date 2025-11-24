ТСН в социальных сетях

Армия сталкивается с критической нехваткой координации: военный о главной угрозе на фронте

Военные заявляют о координационном кризисе на передовом.

Станислав Бунятов
Станислав Бунятов

На передовой остается острой проблема координации между подразделениями. Из-за существенной нехватки личного состава на отдельных направлениях одновременно могут действовать более десяти различных формирований, которые фактически работают как отдельные структуры с минимальным взаимодействием и недостаточной связью.

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов «Осман» 24 ноября.

Такие ситуации, по его словам, приводят к серьезным последствиям — от локальных прорывов противника до случаев, когда подразделения открывают огонь по своим из-за отсутствия актуальной информации о перемещениях или позициях соседних сил.

«На фронте сохраняется огромная проблема взаимодействия. В связи с низким уровнем комплектации подразделений на направлениях может действовать более 10 отдельных „организмов“, имеющих низкий уровень координации и связи между собой. Последствия всего этого достаточно трагичны — от продвижения врага до перестрелок между смежными подразделениями, не получившими корректную информацию о перемещении или размещении дружеских сил», — заявил Осман.

Напомним, в Запорожском направлении ВСУ вынуждены отходить с позиций, чтобы выровнять фронт и занять лучшую оборону.

Эксперт Роман Свитан подчеркнул, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, где русские оккупационные войска стремятся выйти из района Красного Лимана непосредственно к железнодорожному вокзалу Покровска.

