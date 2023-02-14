"Армию дронов" пополнили двумя украинскими комплексами Raybird-3: что они могут, видео

Министр Федоров убежден, что эти дроны помогут ВСУ во время предстоящего контрнаступления.

Украинские военные в рамках проекта "Армия дронов" получили еще два мощных отечественных беспилотных авиационных комплекса Raybird-3, которые, в частности, хорошо проявили себя во время контрнаступления на Харьковщине.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Сети 14 февраля.

Министр уточнил, что комплексы Raybird-3 способны преодолевать до 2500 км, залетать в тыл врага и работать, несмотря на действие средств радиоэлектронной борьбы.

Федоров привел пример работы Raybird-3, когда эти авиакомплексы хорошо проявили себя во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

"Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса БУКа возле Балаклеи. Но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который уехал на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам. А они хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении главы Минцифры.

Он также выразил убеждение, что эти дроны помогут украинским военным во время предстоящего контрнаступления.

Напомним, в начале февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что Силы обороны Украины нуждаются в сотнях тысяч беспилотников разных модификаций. Государство продолжает работать над "закрытием значительных потребностей".

Добавим, что в конце января Минобороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями дронов. В течение года ведомство направит около 20 млрд. грн. для закупки беспилотников для армии.

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