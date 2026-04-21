Армию РФ бросили в бои на севере Украины для создания буферной зоны: чем все закончилось
Российские войска пытались создать буферную зону в Сумской области, но потерпели неудачу. Украинские силы действуют на опережение и уничтожают врага еще на подходах.
Россияне попытались создать очередную буферную зону в Сумской области. Они потерпели неудачу. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Самыми болезненными точками на Сумском направлении остаются Краснопольская, Эсманьская и Юнаковская громады. Об этом сообщает Ранок.LIVE.
Россияне не смогли создать буферную зону в Сумской области
По словам Демченко, украинские военные не только активно держат границу, но и работают на опережение.
Операторы дронов обнаруживают и ликвидируют россиян до того, как они приблизятся к украинской территории.
Так, россияне потерпели очередную неудачу в попытках создать буферную зону в Сумской области.
«Но добиться какого-то результата по установлению зоны контроля или тем более созданию буферной зоны 20-километровой, о которой говорили ранее Россия и вообще Путин… Этого нет», — сообщил Демченко.
Россияне продолжают наносить большое количество обстрелов каждый день. Враг снизил использование тяжелой техники на этом направлении. Штурмам предшествуют обстрелы из артиллерии и беспилотников.
Россияне наносят массированные удары с дронов, поскольку надеются, что уничтожат позиции ВСУ и смогут продвигаться дальше.
Что известно о создании буферных зон
Российские оккупанты хотят создать буферные зоны в каждой области, где граничат РФ и Украина. Об этом сообщал президент Украины Владимир Зеленский.
Заместитель руководителя Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса заявлял, что это касается даже Винницкой области, которая граничит с непризнанным Приднестровьем. Основной план врага — буферные зоны в приграничных Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Однако по словам Палисы, главное внимание врага в этом году сосредоточено именно на Донецкой области, где идут самые ожесточенные бои.