Армию РФ бросили в бои на севере Украины для создания буферной зоны: чем все закончилось

Россия не смогла создать буферную зону в Сумской области / © Госпогранслужба Украины

Россияне попытались создать очередную буферную зону в Сумской области. Они потерпели неудачу. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Самыми болезненными точками на Сумском направлении остаются Краснопольская, Эсманьская и Юнаковская громады. Об этом сообщает Ранок.LIVE.

По словам Демченко, украинские военные не только активно держат границу, но и работают на опережение.

Операторы дронов обнаруживают и ликвидируют россиян до того, как они приблизятся к украинской территории.

Так, россияне потерпели очередную неудачу в попытках создать буферную зону в Сумской области.

«Но добиться какого-то результата по установлению зоны контроля или тем более созданию буферной зоны 20-километровой, о которой говорили ранее Россия и вообще Путин… Этого нет», — сообщил Демченко.

Россияне продолжают наносить большое количество обстрелов каждый день. Враг снизил использование тяжелой техники на этом направлении. Штурмам предшествуют обстрелы из артиллерии и беспилотников.

Россияне наносят массированные удары с дронов, поскольку надеются, что уничтожат позиции ВСУ и смогут продвигаться дальше.

Что известно о создании буферных зон

Российские оккупанты хотят создать буферные зоны в каждой области, где граничат РФ и Украина. Об этом сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса заявлял, что это касается даже Винницкой области, которая граничит с непризнанным Приднестровьем. Основной план врага — буферные зоны в приграничных Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Однако по словам Палисы, главное внимание врага в этом году сосредоточено именно на Донецкой области, где идут самые ожесточенные бои.