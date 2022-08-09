"Армию РФ здесь будут постоянно сжигать": у Зеленского заявили, что Украине принципиально освободить Херсон

Для Украины невозможно представить, что временно захваченный украинский Херсон останется в оккупантов. Это важно.

Успешные операции ВСУ на Антоновском мосту показывают, что для Украины принципиально освободить Херсон.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в разговоре с BBC Украина.

По словам Подоляка, с точки зрения военного дела гораздо лучше говорить не о конкретных спецконтролях, а в целом о возможности деблокады.

"И мы об этом говорим: для нас невозможно представить, что Херсон останется в оккупантов. Это принципиально. Более того, события на Антоновском мосту показывают, что для нас принципиально освободить именно Херсон. Потому что это очень большой город. Это единственный город такого размера, которое находится в оккупации, если не учитывать Луганск и Донецк — это другой вопрос, это вопрос восьми лет войны. И потому определенные действия (для этого) наша армия предпринимает уже сегодня", — сказал он.

Говоря об операциях на Антоновском мосту, Подоляк отметил, что Украине сегодня также важно деморализовать российскую армию.

"Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, которые здесь будут сжигать. Это ключевое", — уточнил он.

В то же время Подоляк отметил, что у России достаточно большое количество ресурсов, чтобы попытаться переломить ход войны, который для них складывается неудачно. По его словам, оккупанты тоже ищут возможность нанести поражение Украине и концентрируют ударные группировки на тех или иных направлениях.

(Херсон – единственный областной центр, который оккупировали русские с начала полномасштабной войны, но самый захваченный город на самом деле – Мариуполь – Ред.)

Напомним, ВСУ нанесли новые серьезные удары по Антоновскому и Каховскому мостам.

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