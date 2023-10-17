Артиллеристы "Азова" уничтожили важную инженерную технику противника (видео)

Бойцы "Азова" подорвали и БАТ-2, который используется для механизации инженерных работ при прокладке колонных путей.
После наведения и корректировки батареи управления и артиллерийской разведки 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" артиллеристы подбили инженерную технику россиян.
Об этом свидетельствует видео на официальном канале бригады специального назначения НГУ "Азов".
Украинские бойцы обезвредили путеукладчик БАТ-2, понтон, а также манипулятор, разгружавший "зубы дракона".
Отметим, что путеукладчик БАТ-2 используется для механизации инженерных работ при прокладке колонных путей, подготовки и оборудовании позиций подразделений в районах выполнения боевых задач.
Напомним, ранее мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации во временно захваченном Токмаке. Там оккупанты чувствуют опасность, поэтому завозят военных в город, чтобы усложнить продвижение ВСУ.
Читайте также:
- Бои у Бахмута: где ситуация напряженная, а где ВСУ дальше наступают
- "Z-каналы начинают истерить": ВСУ продвигаются вперед в районе Бахмута
- Как "азовцу", за которым "охотились" россияне, удалось вырваться из оккупированного Мариуполя: невероятная история