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Артиллеристы "Азова" уничтожили важную инженерную технику противника (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Артиллеристы "Азова" уничтожили важную инженерную технику противника (видео)

Артиллеристы "Азова" уничтожили важную инженерную технику противника / Фото: скрин видео "Азова"

Бойцы "Азова" подорвали и БАТ-2, который используется для механизации инженерных работ при прокладке колонных путей.

После наведения и корректировки батареи управления и артиллерийской разведки 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" артиллеристы подбили инженерную технику россиян.

Об этом свидетельствует видео на официальном канале бригады специального назначения НГУ "Азов".

Украинские бойцы обезвредили путеукладчик БАТ-2, понтон, а также манипулятор, разгружавший "зубы дракона".

Отметим, что путеукладчик БАТ-2 используется для механизации инженерных работ при прокладке колонных путей, подготовки и оборудовании позиций подразделений в районах выполнения боевых задач.

Напомним, ранее мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации во временно захваченном Токмаке. Там оккупанты чувствуют опасность, поэтому завозят военных в город, чтобы усложнить продвижение ВСУ.

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Дата публикации
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