Артиллеристы ВСУ уничтожили две российские самоходные пушки: как это было (видео)

Военные 44-й бригады уничтожили самоходную пушку россиян 2С5, которая захватила с собой еще одну боевую единицу, поразив ее своим боеприпасом.

Украинские артиллеристы показали, как уничтожили две российские самоходные пушки 2С5.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook и обнародовал соответствующее видео.

"Артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили самоходную пушку россиян 2С5, которая в свою очередь "захватила" с собой еще одну боевую единицу, поразив ее своим боеприпасом на расстоянии 70 метров", — говорится в сообщении.

Артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола опровергают пословицу "За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь". Пушкари эффективно уменьшая количество окупантов, уничтожили самоходную пушку окупантов 2С5, которая в свою очередь "захватила" с собой это одну боевую единицу, поразив ее своим боеприпасом на расстоянии 70 метров. Выражение ''Своих не бросаем'' заиграло новыми красками. Видео службы связей с общественностью Оперативное командование "Запад" Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Вторник, 16 мая 2023 г.

Напомним, под Бахмутом украинские бойцы с помощью дронов "Пегас" уничтожили две российские установки для разминирования "Змей Горыныч".

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