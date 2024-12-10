Артиллеристы ВСУ установили мировой рекорд по дальности выстрела в реальном бою: что известно

Это буквально рекорд, что артиллеристы ВСУ по САУ Krab смогли попасть на 70 км, отмечают военные эксперты.

Украинские артиллеристы установили мировой рекорд по дальности стрельбы обычной полевой артиллерии, поразив цель на расстоянии 70 км.

Об этом эпизоде сообщил польский военно-аналитический портал Defence24.

В публикации, посвященной вопросу интеграции польских САУ Krab с высокоточным управляемым снарядом Vulcano GLR, вскользь упоминается об эпизоде российско-украинской войны. Утверждается, что украинские артиллеристы, воюющие как раз на польской САУ Krab, "должны были поразить цель на расстоянии 70 км".

По мнению польских аналитиков, это свидетельствует о том, что польские САУ, которые воюют в Украине, уже могут использовать снаряды Vulcano GLR.

В то же время нет уточнения о том, насколько результативной была стрельба на 70 км, а также когда и где произошел этот эпизод.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express по этому поводу отметил, что дальность стрельбы в 70 км из обычной 155-мм пушки действительно является рекордом. По крайней мере, если брать в расчет только реальные боевые действия, а не стрельбу на испытательных полигонах.

Ранее украинские артиллеристы показали, как уничтожают врага с помощью польских САУ Krab.

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