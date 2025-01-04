Артиллерия РФ получила приказ маскироваться под гражданских в Донецкой области

оккупанты избегают военных знаков отличия, выдавая себя за местных жителей.

В Донецкой области российское командование приказало использовать гражданский транспорт для военных целей.

Об этом сообщили агент движения "АТЕШ",

Согласно этому приказу артиллерийские подразделения должны перевозить боеприпасы на легковых автомобилях, прицепах или микроавтобусах, ограничивая количество до 10 снарядов на единицу транспорта.

Чтобы замаскировать эти действия под деятельность местных жителей, запрещено использовать военную форму и отличительные знаки.

Сообщается, что такие действия грубо нарушают Женевскую конвенцию и правила ведения войны, а также очередное военное преступление со стороны российских оккупационных сил. Кроме того, они создают дополнительную опасность для гражданского населения и используются как инструмент провокаций по обвинению Сил обороны Украины.

Напомним, в последние дни российские войска усилили атаки на Покровск, применяя FPV-дроны. Из-за опасности военные призывают местных жителей эвакуироваться из города.

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