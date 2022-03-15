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Артобстрел школы в Николаевской области: спасатели завершили поисковые работы (фото)

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Артобстрел школы в Николаевской области: спасатели завершили поисковые работы (фото)

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

На месте работало 20 спасателей.

Чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы на месте артобстрела со стороны российских войск в селе Зеленый Гай Шевченковской территориальной общины Николаевского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Из-под завалов спасатели деблокировали троих пострадавших и тела семи погибших. На месте работали 20 спасателей и четыре спецмашины.

Напомним, 13 марта в результате вражеских обстрелов и попадания авиабомбы произошло разрушение здания ОШ I-III степеней и пожар на площади 150 квадратных метров. 

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