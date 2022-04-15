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Артобстрел спального района Харькова: количество пострадавших возросло до полусотни

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Артобстрел спального района Харькова: количество пострадавших возросло до полусотни

Для оказания экстренной медицинской помощи было задействовано 29 бригад.

Вечером 15 апреля враг нанес артиллерийский удар по одному из спальных районов Харькова. Число пострадавших в результате артобстрела возросло до 50 человек.

Об этом "Общественному" сообщил директор Департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

По данным Максима Хаустова, по состоянию на 19:10 количество пострадавших возросло до полусотни, из них восемь погибших, среди которых — 7-месячный ребенок, ранены девять детей и 33 взрослых.

Он добавил, что для оказания экстренной медицинской помощи было задействовано 29 бригад.

Напомним, российские кафиры обстреляли один из жилых районов города Харькова. По предварительной информации, из-за обстрелов России ранения получили 34 человека, из них — 3 детей. Погибли — 7 человек, в том числе 7-месячный младенец.

"Прошу вас, жители Харькова, без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах", – призвал глава ХОВА Олег Синегубов.

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