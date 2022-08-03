Артобстрелы Днепропетровщины и попытки штурма в Луганской области: ситуация в регионах на утро 3 августа

Российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру украинских населенных пунктов.
За минувшие сутки массированному обстрелу подверглись Сумщина, Днепропетровщина и Донетчина, а в Херсонской области сложная ситуация в гуманитарной сфере.
Об этом говорится в оперативной сводке из регионов.
Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Киевской и Житомирской областях.
Сумщина
Сегодня утром – артобстрел Краснопольской громады. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Вчера за день россияне совершили обстрелы приграничных Эсманьской, Хотинской и Середино-Будской громад области. Без жертв и разрушений.
Черниговщина
Ночью обстрел территории возле села в Новгород-Северском районе. Без жертв и разрушений.
Днепропетровщина
Враг обстрелял из артиллерии две громады Криворожского района. В Апостоловской громаде без жертв и разрушений.
В Зеленодольской в селе Большая Костромка повреждены детский сад и церковь. Перебита линия электропередач. Село без света. Без пострадавших.
Харьковщина
Утром – несколько ударов по Харькову, разрушения подверглись инфраструктурные и промышленные объекты в Новобаварском и Холодногорском районах.
По области – обстрелы в Богодуховском и Чугуевском районах. Пострадавших предварительно нет.
В Богодуховском районе горели складские помещения фермерского хозяйства, частный дом. В Чугуевском – складское помещение лицея.
Луганщина
Ночью – 3 минометных обстрела, 6 – из РСЗО. За сутки вражеские авиаудары были нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганщины и Донетчины. Россияне проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов, которые вынуждены были отойти.
Донетчина
За сутки обстрелы из танков, минометов, артиллерии, РСЗО "Град" Авдеевки (жилой сектор, гаражный и садовый кооперативы); Бахмута (жилой сектор); Карловки (дачный кооператив); Красногоровки (жилой сектор); Марьинки (жилой сектор); с. Пески (жилой сектор).
Область остается без газа и частично без воды и электричества.
Идет обязательная эвакуация населения. За сутки в Донецкой области — 4 погибших, 7 раненых.
Николаевщина
Утром Николаев снова подвергся обстрелам. Разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома. Работают спасательные службы. Подробная информация о последствиях уточняется.
Николаев также был обстрелян вчера вечером, в результате обстрелов в одном из районов города произошел пожар, также поражен причал, повреждены промышленное предприятие и жилые дома. Подробная информация о последствиях уточняется.
Сегодня утром в результате вражеских обстрелов с. Галициново Галициновской громады ранено одного человека.
Вчера вечером – обстрелы с. Радостный Сад Радсадовской громады, преимущественно речная аквазона. Пострадавших нет.
Также вчера вечером над Николаевщиной были обнаружены и уничтожены четыре вражеских крылатых ракет типа Х (Х-101, Х-555).
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Херсонщина
На территории области – взрывы и обстрелы. Продолжались боевые действия.
ВСУ освободили от армии РФ еще семь сел, в настоящее время в области деоккупировано 53 населенных пункта.
Более двух месяцев на большей территории области нет мобильной и Интернет связи. По распоряжению оккупационных властей цены в общественном транспорте повысили вдвое, сложная ситуация в гуманитарной сфере — за неимением медицинского персонала военные России завозят своих врачей.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Ее цель, по словам главы оккупантов, – защита людей, которые в течение восьми лет якобы "терпят издевательства, геноцид со стороны киевского режима". Сразу после обращения Путина по всем крупным городам Украины раздались взрывы. Россия начала полномасштабную войну против Украины.
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