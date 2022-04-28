Артур Логай рассказал о креативной лотерее в поддержку ВСУ, и что мечтает сделать после победы

Артур Логай рассказал о креативной лотерее в поддержку ВСУ, и что мечтает сделать после победы

Украинский актер, звезда сериалов "Дом Бобринских" и "Моя улюблена Страшко" Артур Логай рассказал, что после полномасштабного вторжения приостановил всю творческую деятельность и лично был очевидцем событий, которые происходили в Киеве в первые дни войны.

В программе "Сніданок з 1+1" актер поделился, что он из окна дома видел, как в небе сбивают вражескую военную технику.

Актер был вынужден вместе с семьей отправиться в Черновцы, где он волонтерит и помогает собирать деньги на высокотехнологичные средства уничтожения врага для отдельных подразделений.

Буковина встретила семью актера гостеприимно. Говорит, что здесь семья начала активно украинизироваться, в первую очередь, сын Артура – Лев. Мальчик охотно смотрит мультики на украинском и после 24 февраля актер вместе с женой Евгенией пытались объяснить происходящему сыну.

Артур Логай с сыном / instagram.com/logai.arthur

"С первых дней мы ему объясняли, что к нам на землю пришел очень злой дядя, который возглавляет таких же злых людей. И он хочет отобрать наш дом, а у нас есть супергерои, которые сейчас ему противостоят. Они его обязательно победят и мы скоро вернемся домой, однако он все равно знает слово "война", хотя и не до конца понимает, что это такое, реагирует даже на сирену", — прокомментировал Логай.

К волонтерству актер решил подойти креативно и на своих страницах в соцсетях объявил лотерею, в результате которой можно лично встретиться и попить кофе вместе с Артуром Логаем. Цена лота – 250 гривен. Среди всех, кто примет участие в розыгрыше, актер рандомно выберет победителя лотереи, с которым встретится. Деньги, получившиеся в результате розыгрыша, будут отправлены в поддержку ВСУ.

Артур Логай: как актер помогает во время войны и что мечтает сделать после победы

"Люди вносят вклад – 250 гривен, после этого под постом розыгрыша пишут город, где они бы хотели встретиться. И потом в прямом эфире я рандомно выбираю одного победителя. Мы договоримся с ним о месте и времени и я обязательно приеду, пообщаемся, попьем кофе и запишем видеоблагодарность ВСУ", — поделился актер.

К сожалению, районы Запорожской области, где живут близкие родственники актера, оккупированы. По словам Логая, некоторая часть семьи сейчас остается там, к счастью, все живы и здоровы, активно поддерживает с ними связь.

Относительно планов на будущее, после победы актер в первую очередь исполнит обещание, которое дал своей семье – отвести их на море. А сам хочет как можно скорее вернуться к актерской работе в мирной Украине.

Артур Логай / instagram.com/logai.arthur

Напомним, ежедневно зрителей "Сніданку з 1+1" ждут оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а по выходным – с 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

Читайте также: